23 туши сайгаков обнаружили в гараже частного дома в Сатпаеве

Туши краснокнижных животных нашли в гараже частного дома в Сатпаеве. Также полицейские обнаружили шесть шкур и 10 рогов сайгаков, три одноствольных гладкоствольных ружья, 54 патрона к ним, машину марки Nissan Patrol, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Задержаны трое подозреваемых мужчин в возрасте 33-40 лет. Начато досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 339 УК РК - "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещёнными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы сроком до семи лет, с конфискацией имущества и лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет.