23 нарушения перед выборами зафиксировала Генпрокуратура

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В Генеральной прокуратуре сообщили о выявленных фактах нарушения порядка проведения предвыборной агитации, передаёт BaigeNews.kz. Как сообщил на брифинге, заместитель генпрокурора Жандос Умиралиев, зафиксировано 23 таких факта - виновные понесли административное наказание.

"Больше всего нарушений – агитация в период ее запрещения, 12 фактов. В 6 случаях правонарушителями были три юридических лица и трое граждан – не кандидаты. В других 6 случаях незаконную агитацию до окончания срока регистрации кандидатов провели кандидаты в депутаты Мажилиса, зарегистрированные по одномандатным округам. Мы получили согласие ЦИК на привлечение их к ответственности. После наложения судом штрафа по статье 102 КоАП и вступления судебных актов в законную силу соответствующие окружные избирательные комиссии отметили их регистрацию. Это требование закона", - сообщили в надзорном ведомстве.

Еще один кандидат в Алматы привлечен к ответственности по статье 122 КоАП, он нарушил условия проведения предвыборной агтации и бесплатно оказал гражданам услуги такси. Он признал вину, его регистрация также была отменена.

В период агитации два жителя Караганды привлечены к ответственности, на них наложены штрафы по статье 114 КоАП за срыв и порчу агитационных материалов. Три факта связаны с проведением незаконных опросов общественного мнения по выборам в Астане и Алматы.

По закону их имеют право проводить только юридические лица, имеющие в этом пятилетний опыт и заранее уведомившие ЦИК. Но два физлица и одно юрлицо привлечены к ответственности, они проводили опросы в социальных сетях.

За распространение анонимных агитматериалов по статье 113 КоАп выявлено 5 фактов, привлечены 4 лица, из них 3 представители кандидата из Акмолинской области, 1 представитель СМИ.