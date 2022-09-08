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  • 2,3 миллиарда тенге потратят на дома для погорельцев в Костанайской области
Хабар 24 Сегодня, 15:32
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Фото: Хабар 24

2,3 миллиарда тенге потратят на дома для погорельцев в Костанайской области

Министр нацэкономики Казахстана Алибек Куантыров сообщил, что бюджет потратит на строительство 91 дома для пострадавших от пожара в Костанайской области 2,3 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Atamekenbusiness.

 

Деньги будут выделены из резерва правительства, сообщил министр.

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#пожар в Костанай #Бюджет #строительство
Сегодня, 15:32
116
Журналист

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