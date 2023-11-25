22 тысячи человек подписали петицию об отмене утильсбора

На портале alash.online появилась петиция об отмене утильсбора и снижения сбора за первичную регистрацию автомобилей, передает BaigeNews.kz.

По словам авторов петиции, ежедневно растет парк незаконно завезенных и незаконно эксплуатируемых автомобилей. По неофициальным данным, примерное количество таких автомобилей достигает порядка 50 тысяч единиц. К ним можно прибавить и тех, кто не может доказать, что их авто было завезено до 1 сентября 2022 года. Огромное количество людей в сговоре с сотрудниками полиции и СпецЦОНов, по коррупционным схемам легализовали свои автомобили завезенные после 1 сентября 2022 года.

"Исходя из выше написанного, можно делать вывод, что вторая волна, а за ней и третья и четвёртая неизбежна, так как легализация это лишь борьба с последствиями. А корень всего этого, как раз-таки необдуманно принятые, безумные, по-другому не скажешь, и не подъёмные для многих граждан заградительные меры, утильсбор, первичная регистрация и т. д.", - говорится в документе. "Чтобы впредь не возникало таких вопросов, мы, граждане Казахстана требуем отменить утильсбор и снизить сбор за первичную регистрацию до разумных пределов, а также легализовать все завезенные и завозимые автомобили до тех пор, пока не решится вопрос с утильсбором и первичной регистрацией!", - сказано в петиции.

В 2021 году на сайте на сайте онлайн-петиций Казахстана Egov.press петиция об отмене утиль-сбора сбора собрала более 150 тысяч подписей.

Запущенная в январе 2022 года петиция "Мы требуем сделать новые автомобили доступнее для простых граждан!" на сайте otinish.kz собрала 6,7 тысяч голосов.