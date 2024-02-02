  • 2 Февраля, 13:33
  • BAIGENEWS

22-летний парень заживо сгорел в автомобиле в Павлодаре

Сегодня, 13:20
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 13:20
Сегодня, 13:20
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Обгоревшее тело мужчины 2001 года рождения обнаружили в одном из дворов Павлодара, передает BaigeNews.kz.

По информации пресс-службы регионального Департамента по чрезвычайным ситуациям, 2 февраля в 05:31 часов утра поступило сообщение о возгорании автомобиля марки ВАЗ-2190 около одного из домов. Площадь пожара составила четыре квадратных метра.

"Сотрудниками службы пожаротушения возле автомобиля было обнаружено обгоревшее тело мужчины 2001 года рождения. Причина  смерти устанавливается", - сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

В ДЧС отметили, что пожар удалось локализовать в 05:46, а полностью ликвидировать - в  05:48.

"Причина, ущерб устанавливаются. На месте работали пять человек личного состава и одна единица техники. Иные подробности не разглашаются", - сообщили в ведомстве.

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