22-летний парень заживо сгорел в автомобиле в Павлодаре
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Обгоревшее тело мужчины 2001 года рождения обнаружили в одном из дворов Павлодара, передает BaigeNews.kz.
По информации пресс-службы регионального Департамента по чрезвычайным ситуациям, 2 февраля в 05:31 часов утра поступило сообщение о возгорании автомобиля марки ВАЗ-2190 около одного из домов. Площадь пожара составила четыре квадратных метра.
"Сотрудниками службы пожаротушения возле автомобиля было обнаружено обгоревшее тело мужчины 2001 года рождения. Причина смерти устанавливается", - сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.
В ДЧС отметили, что пожар удалось локализовать в 05:46, а полностью ликвидировать - в 05:48.
"Причина, ущерб устанавливаются. На месте работали пять человек личного состава и одна единица техники. Иные подробности не разглашаются", - сообщили в ведомстве.
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