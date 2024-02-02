22-летний парень заживо сгорел в автомобиле в Павлодаре

Обгоревшее тело мужчины 2001 года рождения обнаружили в одном из дворов Павлодара, передает BaigeNews.kz.

По информации пресс-службы регионального Департамента по чрезвычайным ситуациям, 2 февраля в 05:31 часов утра поступило сообщение о возгорании автомобиля марки ВАЗ-2190 около одного из домов. Площадь пожара составила четыре квадратных метра.

"Сотрудниками службы пожаротушения возле автомобиля было обнаружено обгоревшее тело мужчины 2001 года рождения. Причина смерти устанавливается", - сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

В ДЧС отметили, что пожар удалось локализовать в 05:46, а полностью ликвидировать - в 05:48.