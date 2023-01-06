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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 09:00
95
Сегодня, 09:00
95
Фото: pixabay.com

211 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки

За сутки, 4 января, в Казахстане зарегистрировали 211 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные министерства здравоохранения.

На 6 января лечение от КВИ продолжают получать 2 589 человек (–2 410+ и 179 КВИ-), из них в стационарах находятся 283 пациента, на амбулаторном уровне — 2 306 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся 12 пациентов, состояние пяти пациентов врачи оценивают как крайней степени тяжести, на аппарате ИВЛ — три пациента.

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#статистика #коронавирус #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:00
95
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