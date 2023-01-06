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95Фото: pixabay.com
211 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки
За сутки, 4 января, в Казахстане зарегистрировали 211 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные министерства здравоохранения.
На 6 января лечение от КВИ продолжают получать 2 589 человек (–2 410+ и 179 КВИ-), из них в стационарах находятся 283 пациента, на амбулаторном уровне — 2 306 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся 12 пациентов, состояние пяти пациентов врачи оценивают как крайней степени тяжести, на аппарате ИВЛ — три пациента.
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