  • 18 Октября, 20:11
  • BAIGENEWS
Семь лет проведёт в колонии укравший невесту парень в Казахстане
Новый онкоцентр в Астане начнёт работу в 2024 году
Токаев встретился с председателем высшего совещательного органа Китая
Прогрессивную шкалу ИПН хотят ввести в Казахстане
Токаев выступил с инициативой о создании партнёрской сети в Пекине
У недобросовестных застройщиков изъяли имущество в Астане
Посетителей мечети эвакуировали в Астане
Руководство детсадов Астаны наказали за принятие детей без прививок от кори
Доступно пробное онлайн-тестирование по ЕНТ
Казахстан обыграл Финляндию в отборе Евро-2024
Аэропорт Астаны станет крупным мультимодальным хабом
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

21 клинику уличили в приписках услуг по реабилитации в Акмолинской области

Сегодня, 18:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
spbdnevnik Сегодня, 18:45
Сегодня, 18:45
174
Фото: spbdnevnik

Вопрос о предъявлении медицинскими организациями недостоверных данных на оплату медуслуг по реабилитации поднял директор акмолинского филиала НАО "Фонд социального медицинского страхования" Азамат Умертаев на семинаре. Обучение посвящалось вопросам практического применения современных методов реабилитации" в городской поликлинике. Речь идет об "искусственном увеличении" числа оказанных услуг по реабилитации, сообщает корреспондент BaigeNews.kz

Актуальный вопрос отклонения медицинскими клиниками от стандартов реабилитации подняли на семинаре "Практическое применение современных методов реабилитации" в Кокшетау. Эта проблема существует, наряду с риском неисполнения договорных обязательств по реабилитации второго этапа в условиях круглосуточного стационара.

"Наш мониторинг качества медуслуг выявил, что, к примеру, на втором этапе реабилитации шестимесячному младенцу провели в один день и на одну область тела несколько видов массажа. Соответственно они указали в информационных системах как разные виды массажа, а не общий классический массаж. В итоге филиал фонда оплатил данную услугу не за один вид массажа, а за несколько отдельных манипуляций. И таких примеров можно привести много", – рассказал директор облфилиала ФОМС. Аналогичные случаи выявлены в 21 медицинской организации Акмолинской области, оказывающей реабилитацию второго и третьего этапов.

"Вы знаете, что недобросовестное исполнение договорных обязательств влечет за собой наложение дефектов в соответствии с правилами мониторинга качества медуслуг", – обратился к главным врачам Азамат Умертаев.

Всего в Акмолинской области нуждающихся в реабилитации составляет 10 368 человек. На 1 октября реабилитацию прошли всего 28 процентов, это 2 881 пациент.

"Цель медицинской реабилитации пациентов – это в первую очередь оздоравливать сокращать инвалидизацию, повышать качество жизни пациентов. Вызывает сомнения высокий уровень реабилитации по соматическим заболеваниям, тогда как по приоритетным профилям, например, тяжелым травмам, инфаркту миокарда количество оздоровленных пациентов очень низкое. Поэтому встает вопрос, насколько эффективно мы тратим деньги на оздоровление пациентов? И насколько качественную помощь получают пациенты на этапах реабилитации, если количество пациентов после травмы, подлежащих реабилитации 5 099 человек, а реабилитацию прошли только 12 процентов из них? При этом из положенных 10-14 дней пребывания, они в среднем находятся восемь-девять?", – задал медицинской общественности резонные вопросы Азамат Умертаев.

Самое читаемое

Наверх