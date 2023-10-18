21 клинику уличили в приписках услуг по реабилитации в Акмолинской области

Вопрос о предъявлении медицинскими организациями недостоверных данных на оплату медуслуг по реабилитации поднял директор акмолинского филиала НАО "Фонд социального медицинского страхования" Азамат Умертаев на семинаре. Обучение посвящалось вопросам практического применения современных методов реабилитации" в городской поликлинике. Речь идет об "искусственном увеличении" числа оказанных услуг по реабилитации, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Актуальный вопрос отклонения медицинскими клиниками от стандартов реабилитации подняли на семинаре "Практическое применение современных методов реабилитации" в Кокшетау. Эта проблема существует, наряду с риском неисполнения договорных обязательств по реабилитации второго этапа в условиях круглосуточного стационара.

"Наш мониторинг качества медуслуг выявил, что, к примеру, на втором этапе реабилитации шестимесячному младенцу провели в один день и на одну область тела несколько видов массажа. Соответственно они указали в информационных системах как разные виды массажа, а не общий классический массаж. В итоге филиал фонда оплатил данную услугу не за один вид массажа, а за несколько отдельных манипуляций. И таких примеров можно привести много", – рассказал директор облфилиала ФОМС. Аналогичные случаи выявлены в 21 медицинской организации Акмолинской области, оказывающей реабилитацию второго и третьего этапов.

"Вы знаете, что недобросовестное исполнение договорных обязательств влечет за собой наложение дефектов в соответствии с правилами мониторинга качества медуслуг", – обратился к главным врачам Азамат Умертаев.

Всего в Акмолинской области нуждающихся в реабилитации составляет 10 368 человек. На 1 октября реабилитацию прошли всего 28 процентов, это 2 881 пациент.