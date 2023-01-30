203 работника погибли на производствах Казахстана в 2022 году

Фото: matritca.kz

Пострадали более 1400 работников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения.

По данным Комитета труда и социальной защиты министерства труда и социальной защиты населения РК, в 2022 году в результате несчастных случаев на производстве пострадали 1 465 работников, 203 из которых погибли. При этом производственный травматизм по итогам 2022 года сохранен на уровне 2021 года.

А 2022 году уровень производственного травматизма (коэффициент частоты несчастных случаев на 1000 работающих) составил 0,22.

"Высокий уровень травматизма сохраняется в промышленных регионах страны. Так, в Карагандинской области пострадало 180 человек, в Восточно-Казахстанской - 169, в Костанайской - 142, в Павлодарской - 112, в Актюбинской - 103, в г. Алматы - 114 человек", - говорится в сообщении.

В разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса - 16,2 процента и в строительной отрасли - 15 процентов.

К слову, основными причинами, приведшими к несчастным случаям, явились: грубая неосторожность самого пострадавшего (33,9 процента); неудовлетворительная организация производства работ (29 процентов); нарушение правил автодорожного движения (9,4 процента); нарушение правил безопасности и охраны труда (7,8 процента).

Отметим, за последние пять лет комплексные меры, принятые госорганами и работодателями в сфере охраны труда, позволили снизить уровень производственного травматизма на 6,5 процента.

В целях профилактики и недопущения нарушений 2800 предприятий страны внедрили стандарты по безопасности и охране труда.

Кроме того, совместно с Федерацией профсоюзов Казахстана внедряется социально важный проект "Народный контроль", который предусматривает привлечение в качестве "народных контролеров" лиц с инвалидностью. На сегодняшний день к реализации проекта присоединились 240 предприятий республики, где внутренний контроль осуществляют более 600 работников.

Также с 2019 года Министерством активно ведется работа по продвижению Концепции "Нулевого травматизма – Vision Zero". На сегодняшний день к ней присоединились 332 предприятия.