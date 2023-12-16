2023 год был богат на политические события — аналитик КИОР

Казахстан отмечает 32-ю годовщину независимости. 16 декабря 1991 года был принят закон о независимости и государственном суверенитете Республики Казахстан. Своими мыслями о знаменательной дате с корреспондентом BaigeNews.kz поделилась аналитик центра изучения общественных процессов Казахстанского института общественного развития Алмажан Альжапарова.

Аналитик подчеркнула значимость Дня независимости для народа Казахстана.

"За этот период страна прошла многое, от тяжелых 90-х годов до сегодняшних дней. Мы все в ответе перед теми, кто добыл нам независимость. Последующие поколения должны знать о событиях предшествовавших этому событию. Казахстанцы не должны забывать, какими усилиями была завоевана наша независимость", — отметила она.

Так уж сложилось исторически, что итоги года мы подводим в декабре, в канун этого праздника. По утверждению Алмажан Альжапаровой, 2023 год был богат на политические события.

"Одним из главных событий является проведение парламентских выборов, особенностью которых стало введение новой графы "против всех", что говорит о продолжающихся демократических преобразованиях в стране", — подчеркнула представитель КИОР.

Также она выделила такие меры, как принятие парламентом ряда законодательных актов, направленных на борьбу с коррупцией, внесение изменений в уголовное, судебное, налоговое право.

Алмажан Альжапарова выделила значимость административной реформы.

"На сегодняшний день уже внесён ряд изменений. В результате принятия реформы правительство лишено ряда функций: исключается осуществление структурной и инвестиционной политики, а также формирование госполитики в области культуры, образования, здравоохранения, туризма и спорта. Также правительство не будет обеспечивать исполнение законов республики, контролировать их исполнение министерствами и местными исполнительными органами", — сказала она.

Альжапарова добавила, что государство продолжает проведение реформ, направленных на повышение самостоятельности регионов, применяя подходы децентрализации власти и усиления власти в регионах страны.