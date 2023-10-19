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20 стран представили свою продукцию на выставке KazAgro/KazFarm-2023 в Астане

Сегодня, 15:42
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МСХ РК Сегодня, 15:42
Сегодня, 15:42
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Фото: МСХ РК

Специалисты из более чем 20 стран мира приехали на международную сельскохозяйственную выставку KazAgro/KazFarm-2023 в Астану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

На международной сельскохозяйственной выставке KazAgro/KazFarm-2023 представлены лучшие разработки, начиная от семян и эмбрионов, заканчивая готовой продукцией растениеводства, животноводства и отрасли переработки.

"В условиях изменения климата, дефицита водных ресурсов, с которыми Казахстан сталкивается последние несколько лет, мы видим, все уже поняли, что технологии нужно подстраивает под такие изменения. Одним из решений, например, является повсеместное внедрение водосберегающих технологий. В нашей стране государство стимулирует их применение за счет возмещения половины затрат на системы орошения, а также подведение всей необходимой инфраструктуры", - подчеркнул министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров.

По словам Айдарбека Сапарова, помимо качественных семян, минеральных удобрений и эффективной защиты растений для хорошего урожая требуется применение правильных агротехнологий, поэтому в программу KazAgro/KazFarm-2023 включили круглые столы и семинары, где квалифицированные агроэксперты поделятся своим опытом.

"Такие выставки – это возможность для казахстанских фермеров найти для себя надежных поставщиков и партнеров, узнать о новых агротехнологиях и внедрить их у себя в производстве. Казахстан, как аграрная держава, обеспечивает продовольствием не только себя, но регион Средней Азии и Афганистан, имеет широкие экспортные поставки во многие страны. В этой связи, подобные выставки являются и площадкой и для инвесторов", - сказал Айдарбек Сапаров.

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