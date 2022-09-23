20 спецЦОНов начнут работать по субботам из-за высокой загруженности

Фото: BaigeNews.kz / Chursinov Artem

В связи с высокой загруженностью в 20 спецЦОНах изменён график работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Госкорпорации "Правительство для граждан".

Теперь 20 автоЦОНов страны будут принимать заявки по госуслугам по субботам с 9:00 до 13:00, выдача документов будет происходить с 09:00 до 15:00.

В Актобе, Атырау, Уральске, Актау и Кызылорде дежурные спецЦОНы будут принимать посетителей с 10:00 до 14:00 по времени Астаны, а выдавать документы до 16:00 также по времени столицы.

Специализированные центры по обслуживанию населения предоставляют услуги по получению водительских прав, регистрации транспортных средств, а также выдаче номерных знаков.

Казахстанцы также могут заранее забронировать очередь в СЦОН через приложение "Мобильный ЦОН", eGov mobile, Телеграм-бот EgovKzBot2.0, портал электронного правительства eGov и по номеру единого контакт-центра 1414.

Ознакомиться с новым графиком работы дежурных ЦОНов и СЦОНов можно на официальном сайте Госкорпорации, а также в социальных сетях - Facebook, Instagram, Telegram.

Напомним, что получать государственные услуги можно онлайн посредством портала eGov, мобильных приложений eGov mobile и банков второго уровня.