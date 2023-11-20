20 миллионов казахстанцев: какие вызовы стоят перед страной

Психологическую планку по численности населения преодолел Казахстан. 16 ноября количество граждан достигло отметки в 20 млн человек. Как сообщили в Бюро национальной статистики, положительная динамика прироста обеспечивается за счет стабильного роста уровня рождаемости, а также снижения смертности и роста продолжительности жизни. Круглая цифра, символизирует обновление страны, но в то же время на фоне высокой изношенности основных фондов – коммунальных сетей, инженерной и социальной инфраструктуры, жилищного фонда – столь существенное пополнение требует эффективных мер, которые позволят обеспечить растущее население базовыми потребностями – продовольствием, жильем, образованием и медициной. О вызовах, которые появляются вместе с демографическим скачком, в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz рассказал политолог Казбек Бейсебаев.

Надо отметить, на заре Независимости Казахстана – в 1991 году – в стране насчитывалось 16,4 млн человек. Демографическая ситуация в 90-е годы характеризуется массовым оттоком из страны неказахского населения. Социально-экономическая обстановка не способствовала и рождаемости. Если в 1992 году в стране присутствовало 16,44 млн человек, то уже в 1993 году – 16,38. Спад наблюдался все десятилетие. Самое минимальное значение фиксировалось в 2002 году, когда в республике числилось 14,86 млн человек. Если вести счет от этого показателя, то по сравнению с сегодняшним днем, количество казахстанцев выросло на четверть. Если же сопоставить с цифрами 1991 года, то прирост составил 22,3%. В последние годы ежегодное увеличение численности составляет 1% — это умеренный рост. Похожая ситуация отмечается в соседних Кыргызстане и Узбекистане. Обошел все эти страны Таджикистан, где каждый год население растет на 2%.

По мнению политолога Казбека Бейсебаева, в идеале с такой большой территорией численность населения в стране могла быть и больше. Высокая заселенность с точки зрения экономического параметра повышает привлекательность для инвесторов – больше людей, больше потребительский рынок, больше дешевой рабочей силы больше перспектив для бизнеса. Однако помимо данного критерия, инвесторы руководствуются также и другими оценками условий ведения дела – уровень безопасности, коррупции и бюрократии, инфраструктуры. Над этим в стране нужно еще очень много работать.

Одновременно к стремительному росту численности населения государство должно быть готовым. Даже сейчас, когда идет плавное прибавление, возникают сложности.

Одна из самых главных, подчеркивает эксперт, заключается в том, что количество трудоспособного населения увеличивается, а производственных объектов, промышленных предприятий, куда можно было бы эффективно трудоустроить людей не растет. Все это стало результатом того, что ранее демографические процессы не учитывались должным образом при прогнозировании социально-экономического развития страны.

"Население растет, а работы не хватает, то есть получается, что с ростом численности у нас одновременно увеличивается и количество безработных. Соответственно, это вызывает социальную напряжённость. Нужно создавать рабочие места, а они из воздуха не создаются. Каждое 1 сентября мы все видим переполненные классы в школах. Количество классов уже доходит до последних букв алфавита. И здесь появляется вопрос – а через 10 лет у сегодняшних первоклассников будет работа?", - задался вопросом спикер.

Вторая проблема состоит в дефиците мощностей коммунальных объектов и сетей, социальной инфраструктуры, жилищного фонда.

Изношенность основных фондов в стране очень высокая. Прошлый отопительный сезон для многих регионов страны не прошел безболезненно. Топливно-энергетический кризис в Экибастузе в 2022 году – один из показательных примеров состояния коммунального сектора в стране.

Ветшает и жилищный фонд. Треть жилья в стране находится на грани выбытия. На фоне положительных демографических процессов обостряется пресловутый квартирный вопрос. По международным нормам, казахстанцы живут в стесненных условиях.

Много говорится о массовой миграции населения в крупные города, в основном люди переезжают в Астану и Алматы. Бесконтрольный приток в эти мегаполисы привел к кризису ресурсов жизнеобеспечения.

"У нас Астана за достаточно короткое время стала городом-миллионником. А что такое миллионник? Больше людей, больше потребности в воде, сетях, ресурсах жизнеобеспечения, транспорте. У нас воды элементарно не хватает. Население растет, значит, больше потребляет электроэнергии. В Алматы случаются отключения. Сейчас у каждого смартфон, самокаты, зарядки электрические. Потребление электроэнергии растет. И, соответственно, источники электроэнергии нужно строить. А почему у нас эти вопросы возникают? Потому что этим не занимались. Вот и получается, что у нас, с одной стороны, радость, а, с другой стороны, нагрузка", - констатирует политолог.

Нужен правильный подход, качественные решения, основанные на социально-демографических прогнозах. Нужно на упреждение строить детские сады, школы, больницы. Будет больше таких учреждений, будет больше и рабочих мест.

"Растет население, надо заранее строить. А у нас сегодня в каждом городе есть проблемы. Например, что такое детские сады? Это может быть и строительство – трудоустройство строителей, а далее - воспитателей, поваров и других работников", - отмечает собеседник.

К тому же, перекос внутренней миграции в сторону Астаны и Алматы не решает в корне вопрос занятости переселенцев. В мегаполисах не открываются крупные предприятия с большим количеством рабочих мест. В этих городах многие приезжие занимаются частным извозом, доставкой и другими видами заработков.

Из сельской местности массовая миграция генерируется из-за отсутствия работы, социальных условий. Качество жизни в селах по многим параметрам находится на низком уровне. Сельчане не видят интереса оставаться в населенных пунктах и заниматься производством сельхозпродукции, в которой в стране имеется потребность. Отечественные продукты питания – основной гарант продовольственной безопасности.

"Мы сейчас пожинаем плоды необдуманной социально-экономической политики, проводимой в государстве в течение 30 лет. Попасть в первый класс ученику сегодня – уже большая удача", - констатирует Казбек Бейсебаев.

По официальным данным, уровень безработицы в стране находится на приемлем уровне и не превышает 5%. Но существует скрытая безработица. Люди вынуждены уезжать на заработки в страны дальнего зарубежья. Например, в Южную Корею, страны Европы. Не исключает он и увеличение трудовых мигрантов из Казахстана в России.

"Я думаю, больше наших граждан будет уезжать работать в Российскую Федерацию. Почему, например, в Туркестанской области у нас открывается школа с русским языком обучения? Очень просто. У нас дефицит рабочих мест, казахстанцы завтра пойдут работать в Россию. Во-первых, языкового барьера нет, зато есть интеграция в рамках Евразийского экономического союза", - полагает эксперт.

Также он обращает внимание, что у населения есть иждивенческие настроения, которые породили такие популярные меры, как кредитная амнистия, льготы, несбалансированная социальная политика.

"Еще один момент - у нас вроде и безработица, но у нас не привыкли работать. Опять же инвестор, когда приходит, он оценивает стоимость рабочей силы. Чем она дешевле, тем выгоднее. Но наши люди не будут работать за невысокую оплату. У нас многие говорят – спишите кредиты, дайте социальное жилье. Людям нужно дать удочку, чтобы они сами рыбачили. Проблем много, к сожалению", - сказал политолог.

В соседних странах Центральной Азии ситуация похожая, отмечает спикер. Ввиду этого есть предпосылки к тому, что усилится нелегальная трудовая миграция в Казахстан. Эти процессы, отмечает он, необходимо также отслеживать.