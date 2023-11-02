20-миллионный житель Казахстана родится в ноябре

Население Казахстана достигнет 20 миллионов человек в ноябре 2023 года. Таковы расчёты Бюро национальной статистики, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, численность населения Казахстана на 1 октября 2023 года составила 19 967 964 человека, из них горожане – 12 387 957 человек, сельские жители – 7 580 007 человек.

С начала года прирост населения составил 1,02% или 201,1 тысячи человек.

Самые высокие темпы роста населения зарегистрированы в городах Астана – на 4,06%, Алматы – на 2,28% и Мангистауской области – на 1,94%. Кроме городов республиканского значения численность жителей за миллионной отметкой зарегистрирована в Туркестанской (2 137 694), Алматинской (1 524 539), Жамбылской (1 221 976) и Карагандинской (1 135 601) областях.

За счёт естественного прироста населения, то есть с учётом данных по рождению и смерти, численность населения страны выросла на 194 753 человека. За счёт миграционного прироста численность увеличилась на 6 404 человека, что свидетельствует о положительном сальдо. Самые высокие темпы роста за счёт естественного движения отмечены в Туркестанской области, где численность выросла на 34 097 человек, Шымкенте – 19 242 человека, Алматинской области – 18 251 человек.