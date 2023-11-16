20-миллионного жителя Казахстана чествовали в Туркестанской области

14 ноября в Казахстане произошло историческое событие - численность населения достигла 20 миллионов. Один из 20-миллионных жителей родился в Жетысайском районе Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz.

Мальчику дали имя - Алимхан. Его вес при рождении - 3 400 граммов, рост - 51 сантиметр.

Матери новорожденного Гульмире Изтлеуовой 35 лет. Она работает учителем биологии в школе "Женис" поселка Асыката. Отец малыша - Ергали Шакенов - наёмный рабочий. В семье четверо детей.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды посетил больницу "Асыката" Жетысайского района и поздравил родителей с этой радостью. Глава региона передал поздравительное письмо президента страны Касым-Жомарта Токаева.

"Сегодня исторический и радостный для нашей страны момент! Один из 20-миллионных жителей родился в Жетысайском районе Туркестанской области 14 ноября в 8:10 в больнице "Асыката". Это Аскар Алимхан Ергалиевич. От всей души поздравляю родителей и всех жителей области. Очень рады, что в священном Туркестанском регионе родился 20-миллионный житель Казахстана. Мы гордимся нашими матерями-героинями. Каждый седьмой из более чем 400 тысяч детей, ежегодно рождающихся в республике, появляется на свет в Туркестанской области. Сегодня численность населения региона превысила два миллиона человек. Туркестанский регион вносит особый вклад в увеличение человеческого капитала в стране. От всей души поздравляю Гульмиру Бейсенбайкызы и Асали Аскарулы. Пусть у Алимхана будет крепкое здоровье и долгая жизнь. Пусть процветает Казахстан и Туркестан!" - сказал Дархан Сатыбалды и вручил родителям ценный подарок от имени президента.

От "Отбасы банка" родителям вручили сертификат на два миллиона тенге.

В 2022 году в области родилось 57 429 детей. С начала этого года в на свет появились 45 594 ребёнка. В регионе более 177 тысяч многодетных матерей, из них более 15 тысяч - обладатели "Алтын алқа", свыше 43 тысяч - обладатели "Күміс алқа".