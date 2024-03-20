20 локаций по городу: как готовятся к празднованию Наурыза в Павлодаре

В Павлодаре сегодня перекрыли центральную площадь и приступили к монтажу праздничных юрт, а также главной сцены, на которой должны выступить Кайрат Нуртас и Роза Рымбаева. Заметить здесь можно и немало работников в "оранжевых" жилетах, которые активно вычищают все тротуары от наледи, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Празднование Наурыз мейрамы в Павлодаре после пандемии перешло в локальный формат. Сцены несколько лет подряд устанавливали в разных микрорайонах города, а также парках и на небольших площадях. Той массовости, что была до ограничительных мер в связи с COVID-19, многим не хватало, отмечают горожане.

В этом году работники от культуры и городские чиновники пришли к решению возобновить привычный формат празднования дня весеннего равноденствия и вновь организовали массовые гулянья на площади. При этом отказываться от локальных площадок не стали.

"21 марта с 11 утра до 13:00 в 14 микрорайонах города пройдут праздничные программы. Будут установлены выставочные юрты в национальном стиле, организованы культурные и спортивные мероприятия. Как обычно мы задействуем микрорайон Усолка, Олжабай батыра, Ломова, 64, Ломова, 65 — это два наших вуза, сквер по улице Литвинова. Будет развернута праздничная программа по Толстого, 82 в центральном парке культуры и отдыха. У Ломова, 38 — это здание центра развития молодежных инициатив, в парке Гагарина, на точке Сураганова, 3, Камзина, 67/1, в микрорайоне Жанаул возле клуба, в поселке Железнодорожников, а также на рынке Жайляу", - сообщила заместитель акима Павлодара Светлана Гладышева.

Уже сегодня можно заметить активную подготовку на центральной площади. В первую очередь коснулось это водителей, которым ближайшие несколько дней придется объезжать эту часть города. Сегодня закрыли участок по так называемому "малому кругу", в пределах улиц Кривенко и Каирбаева. 22 марта полицейские посты выставят уже по "большому кругу" на пересечениях с Естая и Лермонтова.

На центральной площади сегодня уже практически полностью смонтирована главная сцена, на которой выступят творческие коллективы Павлодара, а также звезды казахстанской эстрады. В акимате отметили, что проводить праздник на сцене Ertis Promenade рядом на нижней набережной не стали из-за погодных условий, чтобы сильный ветер не докучал горожанам.

Вместе с тем, сегодня же приступили к монтажу юрт, в которых в этом году бесплатных угощений ждать не стоит. Объяснили это чиновники тем, сейчас идет месяц Рамазан. Вместо еды внутри будут тематические выставки от музеев Павлодара.

Для горожан установят на площади алтыбаканы, здесь можно будет фотографироваться с ходулистами в национальных костюмах и батырами, беркутчи, с собаками тазы. Организуют прокат на лошадях и мастер-классы по национальным казахским играм.

В акимате отмечают, что одним из сюрпризов станет лабиринт для детей из сена. Сделают его по примеру лабиринта изо льда, который пользовался большим интересом у горожан в зимнем городке Павлодара. Сено, к слову, уже завезли на площадь. Вместе с тем, организуют контактный зоопарк, где будут верблюды, лошади, овцы, кролики.

По информации акимата, массовое празднование проведут и в сельской местности.

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