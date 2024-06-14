20-летний казахстанец стал чемпионом мира по шахматам
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Казахстанский гроссмейстер Казыбек Ногербек стал чемпионом мира по шахматам, передаёт BaigeNews.kz.
По данным Федерации шахмат РК, 20-летний казахстанец получил золото на юношеском чемпионате мира – FIDE World Junior (Open & Girls) Chess Championships 2024. Соревнования проходили со 2 по 13 июня в Индии.
Казыбек Ногербек – член казахстанской сборной, получатель грантовой поддержки от KazChess. Набрав в 11 турах 8½ очков, он занял первое место. Вместе с золотой медалью он получил путёвку на Кубок мира, являющийся частью отбора в турнир претендентов за звание чемпиона мира. Второе место с таким же результатом, но уступив чемпиону по т. н. "усечённому Бухгольцу", занял гроссмейстер Эмин Оганян из Армении. И третьим пришёл к финишу сербский гроссмейстер Лука Будисавлевич.
Подобного успеха добивались лишь трое из наших шахматистов – Дармен Садвакасов (1998), Динара Садуакасова (2016) и Жансая Абдумалик (2017).
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