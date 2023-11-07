20-летний казахстанец продавал в Instagram несуществующие турпутёвки
Сегодня, 09:41
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Сегодня, 09:41Сегодня, 09:41
376Фото: gov.kz
Более одного миллиона тенге перечислил житель Астаны на счёт афериста, но так и не получил обещанной туристической путёвки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что житель столицы искал туристическую путёаку, когда в Instagram ему попался на глаза заманчивое предложение. Он связался с "туроператором", но когда оплатил путёвки в Таиланд на четырёх человек и перечислил один миллион 71 тысячу тенге, тот отключил телефон.
Обманутый астанчанин обратился с заявлением в полицию. Стражи порядка начали досудебное расследование по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса РК “Мошенничество”. Сотрудники отдела криминальной полиции установили подозреваемого. Им оказался 20-летний житель Кокшетау. Ведётся следствие.
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