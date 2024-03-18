20 лет космической связи Казахстана: поводы для гордости и перспективы

Национальный оператор связи и вещания Казахстана - Республиканский центр космической связи отмечает 20-летие. Всех причастных к празднованию поздравил министр цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что за 20 лет в Казахстане проделана огромная работа и сегодня есть чем гордиться.

"Во-первых, это наличие собственных спутников связи и вещания. Было запущено три национальных спутника связи серии KazSat, два из них успешно работают на орбите на геостационарной орбите. Во-вторых, это уникальная наземная космическая инфраструктура по управлению космическими аппаратами. Сегодня мы можем гордиться, что Казахстан теперь имеет свою национальную космическую систему связи и вещания, собственный орбитально-частотный ресурс, и самое главное, коллектив профессиональных инженеров космической связи",- отметил Багдат Мусин.

Также министр поздравил коллег с праздником и наградил лучших сотрудников АО "РЦКС" благодарственными письмами.

Сегодня Казахстан обладает полноценной космической системой связи и вещания. Республиканский центр космической связи обеспечивает штатную эксплуатацию спутников KazSat-2 и KazSat-З. Управление космическими аппаратами ведётся с основного наземного комплекса на севере страны - Центра космической связи "Акколь" в Акмолинской области и резервного Центра космической связи "Көктерек" на юге Казахстана в Алматинской области.

Космическая система связи и вещания РК в составе двух космических аппаратов и двух наземных комплексов управления работает в штатном режиме. Начиная от загрузки в 12 процентов транспондерной ёмкости космических аппаратов серии KazSat в 2011 году, сегодня загрузки аппаратов достигли 76 процентов, что позволило обеспечить потребности рынка спутников связи Казахстана на 100 прроцентов. Услугами космической связи успешно пользуются 16 операторов страны.

Через национальные спутники связи "КазСат" допущены к работе более 16 000 земных станций спутниковой связи.

В рамках реализации задач по дополнительным источникам доходов АО "РЦКС" продолжает развитие первого Телепорта РК на базе ЦКС "Көктерек".

Посредством спутников связи серии "КазСат" предоставляется интернет в государственные учреждения (школы, больницы, акиматы), расположенные на всей территории страны включая труднодоступные регионы. Посредствам космических аппаратов впервые организован доступ к сети интернет в поездах.

Всё телевещание Казахстана с 2017 года полностью переведено на национальные спутники связи "КазСат". Для улучшения жизни людей и устранения цифрового неравенства организована трансляция национального спутникового телевидения "Отау ТВ" и "Алма ТВ" в отдалённые регионы республики.

Услугами спутниковой связи KazSat пользуются крупнейшие отечественные операторы, все государственные органы, силовые структуры нашей страны.