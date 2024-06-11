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20 инспекторов ветконтроля МСХ наказали в Жамбылской области

Сегодня, 21:36
АВТОР
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Верховный суд РК Сегодня, 21:36
Сегодня, 21:36
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Фото: Верховный суд РК

Шуской транспортной прокуратурой проведена проверка деятельности областных территориальных инспекций Комитета ветеринарного контроля и надзора и Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на главную транспортную прокуратуру.

“Выявлены факты неэффективного использования бюджетных средств, выдача незаконных сертификатов, увода от ответственности юридических лиц, незаконного пропуска товаров через границу и предоставления преимуществ при оказании государственных услуг. Имели место случаи ущемления прав предпринимателей и нарушения трудового законодательства”, - говорится в сообщении.

По всем выявленным нарушениям составлены административные протоколы на сумму около 2 млн тенге и более 20 должностных лиц привлечены к ответственности. 

“2 инспектора ветеринарного контроля и надзора наказаны за проступки, дискредитирующие государственную службу, руководители инспекций привлечены к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора.

Прокуратура также защитила конституционные права более 60 сотрудников инспекций, обеспечив им выплаты за работу в выходные и сверхурочные часы”, - добавили в прокуратуре.

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