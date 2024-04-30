20 домов сгорело при масштабном пожаре в Бурятии
Вчера, 23:48
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Вчера, 23:48Вчера, 23:48
124Фото: МЧС РФ
В столице Бурятии Улан-Удэ возникло сразу пять крупных пожаров, сообщает BaigeNews.kz.
Огонь быстро распространился из-за сильного ветра.
По данным МЧС России, в городе и пригороде сгорело 20 домов и хозпостроек. Людей эвакуировали. Пожар уже локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.
Кaк cooбщил глaвa Бypятии Aлeкceй Цыдeнoв, пpeдвapитeльнaя пpичинa пoжapa – шквaлиcтый вeтep, кoтopый пpивeл к oбpывy пpoвoдoв. Он уточнил, что сгopeлo 21 cтpoeниe (в ocнoвнoм этo дaчныe дoмики, oдин дoм жилoй). Более точная информация будет с утра, сообщил Цыденов.
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