  • 1 Мая, 00:38
  • BAIGENEWS

20 домов сгорело при масштабном пожаре в Бурятии

Вчера, 23:48
АВТОР
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МЧС РФ Вчера, 23:48
Вчера, 23:48
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Фото: МЧС РФ

В столице Бурятии Улан-Удэ возникло сразу пять крупных пожаров, сообщает BaigeNews.kz.

Огонь быстро распространился из-за сильного ветра.

По данным МЧС России, в городе и пригороде сгорело 20 домов и хозпостроек. Людей эвакуировали. Пожар уже локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Кaк cooбщил глaвa Бypятии Aлeкceй Цыдeнoв, пpeдвapитeльнaя пpичинa пoжapa – шквaлиcтый вeтep, кoтopый пpивeл к oбpывy пpoвoдoв. Он уточнил, что сгopeлo 21 cтpoeниe (в ocнoвнoм этo дaчныe дoмики, oдин дoм жилoй). Более точная информация будет с утра, сообщил Цыденов.

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