2 млрд тенге позволит сэкономить наполнение Астанинского водохранилища паводковыми водами
Сегодня, 15:55
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Сегодня, 15:55Сегодня, 15:55
54Фото: Минводы
В Акмолинской области наполнение Астанинского водохранилища составляет 99,6 процента. Это позволит в течение года обеспечивать питьевой водой население столицы, а также осуществлять природоохранные попуски для улучшения гидрологического состояния реки Есиль, передаёт BaigeNews.kz.
В министерстве водных ресурсов и ирригации уточнили, что прошлогодний объём воды в Астанинском водохранилище не позволял в полной мере обеспечить город питьевой водой, из-за чего приходилось подпитывать водохранилище через канал имени Сатпаева. Процесс был затратным и стоил свыше двух миллиардов тенге.
Повышение уровня воды в Астанинском водохранилище также благоприятно сказалось на её очистке.
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