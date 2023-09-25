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2 миллиарда тенге субсидий выплатят аграрию благодаря прокурорам в СКО

Сегодня, 10:23
АВТОР
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agroinfo.kz Сегодня, 10:23
Сегодня, 10:23
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Фото: agroinfo.kz

Прокуроры Северо-Казахстанской области выявили, что Управление сельского хозяйства незаконно приостановило выплаты субсидий аграрию, и теперь ему выплатят более двух миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

По информации прокуратуры Северо-Казахстанской области, субъекту агро-промышленного комплекса незаконно приостановили выплаты субсидий в Управлении сельского хозяйства. Аграрий недополучил более двух миллиардов тенге.

Прокуроры добились того, чтобы решения государственных органов, из-за которых были приостановления выплаты субсидий, отменили. Должностные лица привлечены к ответственности, права предпринимателя восстановлены путём выплаты субсидии на сумму 948 миллионов тенге. По оставшейся сумме работа по выплате продолжается.

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