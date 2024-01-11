19 нелегалов из Африки депортировали из Алматы

19 граждан стран африканского континента, задержанных за нарушение миграционного законодательства РК, депортировали из Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Иностранцы в период пребывания в нашей стране нарушили законодательство в сфере миграции населения, в частности, не покинули территорию РК в установленные законом сроки. Постановлением суда они подвергнуты административному взысканию в виде выдворения за пределы нашего государства", – сообщил начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.

Транспортировка организована при содействии акимата города. Она пройдёт в несколько этапов.