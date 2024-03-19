19 марта казахстанцы отмечают Жаңару күні
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Сегодня, 19 марта, отмечается Жаңару күні - символизирующий начало нового периода в жизни страны и каждого казахстанца, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу министерство культуры и информации нашей страны.
Шестой день декады Наурызнама посвящен общенациональной акции по посадке деревьев, которая является символом обновления во всех сферах жизни.
"Наурыз для Казахстана - это время не только радостных ожиданий, но и переосмысления прошлого и построения планов на будущее. Подобно новым саженцам, которые сегодня будут высажены по всей стране, мы закладываем новые традиции и идеи - фундамент наших целей. Пусть каждый год традиция вместе высаживать деревья 19 марта поддерживает процесс обновления и стремления к развитию и процветанию Казахстана", - говорится в сообщении.
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