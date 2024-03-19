19 марта казахстанцы отмечают Жаңару күні

Сегодня, 19 марта, отмечается Жаңару күні - символизирующий начало нового периода в жизни страны и каждого казахстанца, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу министерство культуры и информации нашей страны.

Шестой день декады Наурызнама посвящен общенациональной акции по посадке деревьев, которая является символом обновления во всех сферах жизни.