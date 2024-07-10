19-летний студент решился на грабеж, чтобы помочь знакомому в Экибастузе

Два студента колледжа решились ограбить доставщика электронных сигарет, чтобы решить финансовые трудности одного из них. 22-летний экибастузец попросил товарища посодействовать в совершении преступления, чтобы покрыть свои долги. Парни для дела вооружились перцовым баллончиком, но после ограбления скрыться надолго не удалось, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Студенты одного из экибастузских колледжей знакомы несколько лет. Одному 22 года, второму 19 лет. В начале мая 2024 года вместе проводили время в игровом клубе и во время разговора старший товарищ рассказал, что у него есть проблемы с долгами. Стали вместе обдумывать, как их решить.

В ходе беседы оба курили электронные сигареты, они то и подтолкнули на мысль. По созревшему плану решили сделать большой заказ "одноразок" и впоследствии ограбить курьера.

"В этот же день Х., действуя согласно отведенной ему преступной роли по средством мессенджера "WhatsApp" с магазина через курьера заказал электронные сигареты марки 6 тысяч затяжек в количестве 40 штук, 8 тысяч затяжек в количестве 40 штук на общую сумму 400 тысяч тенге, при этом указав адрес доставки первый подъезд дома по улице Петренко, где вместе с Т. ожидали приезда курьера. Реализуя преступный умысел, около 20:30 того же дня Х. и Т. встретились с курьером, где с целью подавления его воли к сопротивлению и последующего хищения имущества применили насилие не опасное для его жизни и здоровья, а именно используя в качестве орудия уголовного правонарушения перцовый баллончик брызнули им по лицу курьера, который от боли упал на землю", - указано в приговоре экибастузского городского суда.

Пакет с электронными сигаретами парни отобрали и разбежались в разные стороны. Встретились в итоге в том же игровом клубе, где в итоге заночевали. На утро к ним уже наведались полицейские.

Уголовное дело открыли по факту грабежа. 19-летний парень пояснил, что до последнего не хотел ввязываться в преступление, но желание помочь знакомому решить финансовые трудности оказалось сильнее. 22-летний студент, в свою очередь, признал, что идея была его.

"Так как на тот момент были финансовые трудности, думал, как заработать быстрее деньги, и в голову пришла идея заказать с магазина электронные сигареты, при этом выбрать оплату наличными, при этом доставку осуществить через курьера. Когда курьер доставит заказ, то у него открыто похитить товар. Своей идеей поделился с Х., на что он поддержал его, согласившись помочь ему. Х. должен был найти магазин, заказать товар на адрес, он должен был купить перцовый баллончик, как только курьер доставит товар, он во время разговора должен будет применить перцовый баллончик и они скроются с товаром", - приводятся показания 22-летнего подсудимого в приговоре суда.

На слушаниях оба заявили, что вину полностью признают и попросили не лишать свободы. Потерпевший, к слову, тот самый курьер, пояснил, что претензий не имеет и не настаивает на заключении своих обидчиков.

Учитывая обстоятельства суд приговорил экибастузских студентов к ограничению свободы, сроком на 3 года. В этот период молодым парням запрещено ходить по клубам и кафе, а также обязаны регулярно отмечаться в службе пробации.