19-летний астанчанин сбывал наркотики через интернет-магазин

Фото: polisia.kz

В ходе личного обыска у парня изъято 40 свертков с наркотическим средством синтетического происхождения.

Наркодилера, продававшего “синтетику” в интернет-магазине, задержали в Астане, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими на улице Кабанбай батыра задержан 19-летний астанчанин, который сбывал наркотики через интернет-магазин.

Наркосбытчик путём закладок оставлял наркотики в людных местах и центральных парках. Парень в преступлениях признался.

Он рассказал полицейским о системе работы интернет-магазина и получения оттуда незаконного вознаграждения.

В ходе личного обыска у него изъято 40 свертков с наркотическим средством синтетического происхождения. Общий вес изъятого мефедрона составил более 40 граммов (150 разовых доз).

Возбуждено уголовное дело. 19-летний житель столицы водворен в ИВС.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию соучастников сбыта наркотиков.