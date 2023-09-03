19 лет после трагедии в Беслане: школьники выпустили в небо белые шары
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3 сентября 2023 года — 19-я годовщина штурма средней школы №1 города Беслан в Северной Осетии. В этот день вспоминают трагические события 2004 года, когда террористы захватили и три дня держали в заложниках учеников, а также их педагогов и родителей — всего более 1,2 тысячи человек. В результате теракта и последовавшего штурма погибли или позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 — дети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RTVI.
В память о трагедии в небо Беслана традиционно запустили 334 шара — по одномуна каждого погибшего.
Фото: Елела Афонина/ТАСС
В пятницу, 1 сентября, в Беслане началась вахта памяти по погибшим. Сотни людей приходят в мемориальный комплекс на территории школы, приносят цветы и игрушки, зажигают свечи в память о погибших. 3 сентября в стенах разрушенного спортивного зала школы прошло богослужение, после чего траурная процессия отправилась к мемориальному кладбищу "Город Ангелов", где похоронены многие жертвы трагедии.
В результате теракта инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.
Фото: Елела Афонина/ТАСС
Традиционно в Северной Осетии отменены все торжественные школьные линейки. Новый учебный год в республике начнется после завершения траурных мероприятий — 5 сентября.
Фото: Елела Афонина/ТАСС
Отметим, третье сентября в России — День солидарности в борьбе с терроризмом. Его учредили в память о трагических событиях в Беслане.
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