  • 3 Сентября, 19:42
  • BAIGENEWS
Президент Казахстана назначил новых помощников
Осенний призыв стартовал в Казахстане
Зульфия Сулейменова освобождена от должности министра экологии РК
Экс пресс-секретарь Токаева назначен на новую должность
Аида Балаева освобождена от должности заместителя руководителя АП
Село в Акмолинской области закрыли на карантин
Медосвидетельствование водителей в Казахстане переводят в электронный формат
Глубокая переработка мяса, молока и зерна: Токаев определил приоритетные направления для АПК
Освоение залежей редкоземельных металлов Токаев объявил приоритетной задачей
Таможенные сборы за доставку посылок из-за рубежа отменили в Казахстане
"Тобол" потерпел разгромное поражение и вылетел из Лиги Конференций
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

19 лет после трагедии в Беслане: школьники выпустили в небо белые шары

Сегодня, 19:11
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Олеся Кривова/rg.ru Сегодня, 19:11
Сегодня, 19:11
138
Фото: Олеся Кривова/rg.ru

3 сентября 2023 года — 19-я годовщина штурма средней школы №1 города Беслан в Северной Осетии. В этот день вспоминают трагические события 2004 года, когда террористы захватили и три дня держали в заложниках учеников, а также их педагогов и родителей — всего более 1,2 тысячи человек. В результате теракта и последовавшего штурма погибли или позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 — дети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RTVI.

В память о трагедии в небо Беслана традиционно запустили 334 шара — по одномуна каждого погибшего.

Фото: Елела Афонина/ТАСС

В пятницу, 1 сентября, в Беслане началась вахта памяти по погибшим. Сотни людей приходят в мемориальный комплекс на территории школы, приносят цветы и игрушки, зажигают свечи в память о погибших. 3 сентября в стенах разрушенного спортивного зала школы прошло богослужение, после чего траурная процессия отправилась к мемориальному кладбищу "Город Ангелов", где похоронены многие жертвы трагедии.

В результате теракта инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.

Фото: Елела Афонина/ТАСС

Традиционно в Северной Осетии отменены все торжественные школьные линейки. Новый учебный год в республике начнется после завершения траурных мероприятий — 5 сентября.

Фото: Елела Афонина/ТАСС

Отметим, третье сентября в России — День солидарности в борьбе с терроризмом. Его учредили в память о трагических событиях в Беслане.

 

Самое читаемое

Наверх