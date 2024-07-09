19 директоров школ наказали в Карагандинской области

Прокуратура Нуринского района завершила проверки в образовательных учреждениях района, выявив многочисленные нарушения в сферах санитарно-эпидемиологического контроля, пожарной безопасности и здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области.

В ходе проверок были выявлены следующие нарушения:

"В отдельных школах района были обнаружены лекарственные средства с истекшими сроками хранения. Были найдены растворы дезинфицирующих средств, не соответствующие установленным нормам. В одной из школ выявлены бактерии группы кишечной палочки", - говорится в сообщении.

В результате принятых мер защищены права свыше 2 000 несовершеннолетних.