19 директоров школ наказали в Карагандинской области
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Прокуратура Нуринского района завершила проверки в образовательных учреждениях района, выявив многочисленные нарушения в сферах санитарно-эпидемиологического контроля, пожарной безопасности и здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области.
В ходе проверок были выявлены следующие нарушения:
"В отдельных школах района были обнаружены лекарственные средства с истекшими сроками хранения. Были найдены растворы дезинфицирующих средств, не соответствующие установленным нормам.
В одной из школ выявлены бактерии группы кишечной палочки", - говорится в сообщении.
В результате принятых мер защищены права свыше 2 000 несовершеннолетних.
"По итогам проверок, за нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 19 директоров школ, к дисциплинарной ответственности привлечены 17 должностных лиц", - добавили в прокуратуре.