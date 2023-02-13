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  • 18 убийств на бытовой почве произошло в Казахстане с начала года
freepik.com Сегодня, 17:24
231
Сегодня, 17:24
231
Фото: freepik.com

18 убийств на бытовой почве произошло в Казахстане с начала года

Ежегодно в полицию поступает более 100 тысяч сообщений о бытовом насилии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Проблема бытового насилия актуальна не только в Казахстане, но и во всём мире. Полицией принимается целый комплекс мер профилактики – от профилактических бесед до привлечения к уголовной ответственности. Однако, как показывает статистика, ситуация коренным образом не меняется.

"Ежегодно в полицию поступает более 100 тысяч сообщений о бытовом насилии. За последние пять лет число обращений по таким фактам увеличилось в три раза. В то же время по 60 процентов из них полиция не смогла принять меры из-за отказа потерпевшими от подачи заявлений. А без этого согласно действующему законодательству полицейский не может привлечь домашних тиранов к ответственности. Как результат безнаказанность порождает вседозволенность. Рукоприкладство переходит в привычку. А отсюда уже более тяжкие последствия. В итоге уже в этом году совершено 18 убийств на бытовой почве", - сообщил заместитель председателя КАП МВД Ренат Зулхаиров.

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#бытовое насилие #убийство #полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:24
231
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