18 убийств на бытовой почве произошло в Казахстане с начала года

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Ежегодно в полицию поступает более 100 тысяч сообщений о бытовом насилии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Проблема бытового насилия актуальна не только в Казахстане, но и во всём мире. Полицией принимается целый комплекс мер профилактики – от профилактических бесед до привлечения к уголовной ответственности. Однако, как показывает статистика, ситуация коренным образом не меняется.