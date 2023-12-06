18 млн тонн нефтепродуктов в год планируют производить в Казахстане
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Премьер-министр Алихан Смаилов подписал постановление по утверждению Комплексного плана по развитию крупнейших нефтегазовых и нефтегазохимических проектов на 2023 - 2027 годы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
Принятый комплексный план направлен на реализацию 20 значимых проектов в нефтегазовой отрасли, нефтегазопереработке, а также нефтегазохимии с ожидаемым объёмом инвестиций 37,3 миллиарда долларов. В частности, документом предусмотрена реализация крупных нефтегазовых проектов на месторождениях Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, направленные на увеличение уровня добычи нефти до 105,5 миллиона тонн и газа до 82,1 миллиарда кубометров к 2027 году.
Кроме того, в целях обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами предусмотрена реализация трёх проектов.
Планируется, что к 2029 году будут увеличены производственные мощности на Шымкентском НПЗ с шести до 12 миллионов тонн.
В результате в стране будет производиться 18 миллионов тонн нефтепродуктов в год.
Касательно нефтегазохимической отрасли необходимо отметить, что реализация таких проектов, как строительство первого интегрированного газохимического комплекса по производству полиэтилена мощностью 1,25 миллиона тонн с инфраструктурным проектом газосепарационного комплекса мощностью переработки 9,1 миллиарда кубометров позволит значительно увеличить объёмы производства нефтегазохимической продукции, привлечь крупные инвестиции и задействовать весь потенциал сырья Тенгизского месторождения.
Вместе с тем в рамках реализации геологоразведочных проектов и освоения месторождений предусмотрены семь проектов с общим объёмом инвестиций около 10 миллиардов долларов.
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