18-летняя вор-карманник лишила карагандинца телефона и денег на счёте

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Девушка похитила у пассажира автобуса мобильник и сняла деньги с его счёта в Караганде, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Ново-Майкудукский отдел полиции УП города Караганды обратился 45-летний горожанин. Он сообщил, что находился в маршрутном автобусе, когда неизвестный из кармана курки похитил телефон.

Более того, злоумышленник, воспользовался приложением одного из банков и снял со счёта потерпевшего 138 тысяч тенге. Общая сумма ущерба составила 208 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершения данного преступления сотрудники криминальной полиции задержали 18-летнюю девушку.

Она дала признательные показания. Вещественное доказательство изъято. Ведётся досудебное расследование по статье 188 УК РК “Кража”.