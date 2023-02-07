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Лента новостей

ont.by Сегодня, 14:37
205
Сегодня, 14:37
205
Фото: ont.by

18-летний талдыкорганец подозревается в убийстве отца

Тело 50-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили 6 февраля в одном из частных домов микрорайоне Коктал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Выяснилось, что потерпевший повздорил с сыном, который схватив кухонную сковороду и забил ею отца насмерть.

"Досудебное расследование по факту начато согласно статье 99 УК РК "Убийство". Орудие преступления изъято и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. По делу назначены необходимые экспертизы. Подозреваемый задержан и помещен под стражу в ИВС согласно ст.128 УПК РК", - говорится в сообщении.

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#убийство #сын #отец
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:37
205
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