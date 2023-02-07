18-летний талдыкорганец подозревается в убийстве отца

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Тело 50-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили 6 февраля в одном из частных домов микрорайоне Коктал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Выяснилось, что потерпевший повздорил с сыном, который схватив кухонную сковороду и забил ею отца насмерть.