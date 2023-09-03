18-летний казахстанец забил сумасшедший гол в европейском чемпионате
Сегодня, 21:18
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Сегодня, 21:18Сегодня, 21:18
280Фото: sports.kz
Молодой казахстанский полузащитник "Энергетика-БГУ" Абинур Нурымбет отметился забитым мячом в матче чемпионата Беларуси по футболу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В рамках 20-го тура "Энергетик-БГУ" уступил на выезде солигорскому "Шахтёру" со счетом 2:3. Нурымбет забил первый гол своей команды, отличившись красивейшим дальним ударом в девятку на 46-й минуте встречи. Видео гола 18-летнего казахстанца можно посмотреть ниже.
Отметим, что этот гол стал для Абинура Нурымбета дебютным в составе "Энергетика-БГУ". Казахстанский футболист пополнил минский клуб в начале августа и принял участие уже в трех матчах команды в чемпионате.
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