18-летний казахстанец забил сумасшедший гол в европейском чемпионате

Молодой казахстанский полузащитник "Энергетика-БГУ" Абинур Нурымбет отметился забитым мячом в матче чемпионата Беларуси по футболу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В рамках 20-го тура "Энергетик-БГУ" уступил на выезде солигорскому "Шахтёру" со счетом 2:3. Нурымбет забил первый гол своей команды, отличившись красивейшим дальним ударом в девятку на 46-й минуте встречи. Видео гола 18-летнего казахстанца можно посмотреть ниже.

Отметим, что этот гол стал для Абинура Нурымбета дебютным в составе "Энергетика-БГУ". Казахстанский футболист пополнил минский клуб в начале августа и принял участие уже в трех матчах команды в чемпионате.