18 лет скрывался за убийство: преступника задержали в Таразе

Полиция задержала иностранца, который 18 лет находился в межгосударственном розыске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Жамбылской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали иностранного гражданина, который 18 лет находился в межгосударственном розыске, а также незаконно пересек государственную границу Республики Казахстан.

"Установлено, что мужчина был объявлен в межгосударственный розыск в 2006 году за совершение умышленного убийства на территории соседнего государства.

В отношении иностранца избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время решается вопрос об его экстрадиции на территорию Республики Узбекистан для привлечения к уголовной ответственности", - сообщили в полиции.