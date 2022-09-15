177 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки

в Нур-Султане – 33,

в Алматы – 15,

в Шымкенте – 1,

в Акмолинской области – 19,

в Актюбинской области – 4,

в Алматинской области – 1,

в Жетысуской области - 2,

в Атырауской области – 4,

в ВКО – 5,

в Абайской области - 1,

в Жамбылской области – 1,

в ЗКО – 15,

в Карагандинской области – 27,

в Улытауской области - 6,

в Костанайской области – 19,

в Мангистауской области – 6,

в Павлодарской области – 10,

в СКО – 8,

в Кызылординской области – 0,

в Туркестанской области – 0.

Всего в Казахстане от COVID-19 выздоровел 1 363 761 человек. Лечение от КВИ продолжают получать 14 869 человек (–14 659+ и 210 КВИ-), из них в стационарах находится – 218 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 651 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: