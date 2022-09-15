177 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки

- в Нур-Султане – 33,
- в Алматы – 15,
- в Шымкенте – 1,
- в Акмолинской области – 19,
- в Актюбинской области – 4,
- в Алматинской области – 1,
- в Жетысуской области - 2,
- в Атырауской области – 4,
- в ВКО – 5,
- в Абайской области - 1,
- в Жамбылской области – 1,
- в ЗКО – 15,
- в Карагандинской области – 27,
- в Улытауской области - 6,
- в Костанайской области – 19,
- в Мангистауской области – 6,
- в Павлодарской области – 10,
- в СКО – 8,
- в Кызылординской области – 0,
- в Туркестанской области – 0.
Всего в Казахстане от COVID-19 выздоровел 1 363 761 человек. Лечение от КВИ продолжают получать 14 869 человек (–14 659+ и 210 КВИ-), из них в стационарах находится – 218 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 651 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: