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177 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки Сегодня, 08:55
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177 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки

По данным МВК, число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Казахстане за минувшие сутки составило 177, передаёт BaigeNews.kz.

Всего в стране подтверждено 1 392 109 случаев, из них 14 сентября лабораторно подтвердили инфекцию:

  • в Нур-Султане – 33,
  • в Алматы – 15,
  • в Шымкенте – 1,
  • в Акмолинской области – 19,
  • в Актюбинской области – 4,
  • в Алматинской области – 1,
  • в Жетысуской области - 2,
  • в Атырауской области – 4,
  • в ВКО – 5,
  • в Абайской области - 1,
  • в Жамбылской области – 1,
  • в ЗКО – 15,
  • в Карагандинской области – 27,
  • в Улытауской области - 6,
  • в Костанайской области – 19,
  • в Мангистауской области – 6,
  • в Павлодарской области – 10,
  • в СКО – 8,
  • в Кызылординской области – 0,
  • в Туркестанской области – 0.

Всего в Казахстане от COVID-19 выздоровел 1 363 761 человек. Лечение от КВИ продолжают получать 14 869 человек (–14 659+ и 210 КВИ-), из них в стационарах находится – 218 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 651 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжёлом состоянии – 9 пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – четыре пациента,
  • на аппарате ИВЛ – три пациента.

Напомним, накануне в стране было зарегистрировано 197 случаев заражения КВИ.

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#статистика #коронавирус #КВИ
Сегодня, 08:55
169
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