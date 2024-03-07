177 деревьев вырубят в Алматы из-за реконструкции теплосетей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Указываетс, что ТОО "Алматинские тепловые сети" сообщило о предстоящей реконструкции сетей теплоснабжения по улице Малая Саина через дворовую территорию (между Улугбека и Шаляпина). Цель реконструкции — восстановление ресурса и улучшение работы существующей городской тепломагистрали М-8 в связи с её физическим износом. Данная тепломагистраль введена в эксплуатацию в 1991 году.

"Замена теплотрассы позволит обеспечить качественным и бесперебойным теплоснабжением 212 многоквартирных жилых домов, 39 частных жилых домов, две школы и один детский сад, одну поликлинику и 36 иных объектов", - отметили в компании.

В связи с нахождением на ранее проложенной теплотрассе деревьев и зелёных насаждений предусмотрена вырубка с компенсационной посадкой, пересадка и сохранение деревьев и кустарников из-за отсутствия альтернативы инженерного коридора. Согласно проведенной инвентаризации и лесопатологическому обследованию, деревья, попадающие под снос, сохранить не представляется возможным, так как при пересадке они не приживутся из-за "стресса", вызванного изменением условий, отметили в компании.

"Всего на участке реконструкции тепловых сетей находятся порядка 310 деревьев и 101 кустарник, из них под пересадку намечены 116 деревьев и 90 кустарников, среди которых ясень, акация белая, береза, ель и другие. Под сохранение — 17 деревьев и 10 кустарников, под вырубку попадают 177 деревьев и один кустарник", — добавили в АлТС.

При проведении строительных работ все насаждения, подлежащие сохранению на данном участке, будут защищены ограждением. Подрядная организация АО "АлматыИнжСтрой", которая будет выполнять реконструкцию, проведёт компенсационную посадку новых деревьев (1770) взамен вырубленных на специально выбранных участках.

"Пересадка 116 деревьев и 90 кустарников будет произведена неподалеку, вдоль улицы Саина от улицы Улугбека до улицы Шаляпина. Пересадка будет произведена до момента цветения: в этот период деревья подвергаются минимальному стрессу, приживаемость при пересадке зелёных насаждений до момента цветения листвы является наиболее оптимальным вариантом", — сообщили в АлТС.

Отмечается, что все работы по пересадке растений будут на постоянном контроле управления экологии и окружающей среды Алматы. Сообщается, что акиматом города в 2024 году запланировано высадить 320 тысяч зелёных насаждений.