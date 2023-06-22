174 акима в Туркестанской области привлекли к ответственности

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Прокуратурой Туркестанской области в рамках проекта "Доступное пастбище" все 174 сельских акима привлечены к административной ответственности по статье 498 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (приписки и искажение данных статистики) на 5 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

"Акимы с целью "улучшения" показателей по производству молока и мяса на селе умышленно приписывали в статистических отчетах частного сектора количество животных крестьянский хозяйств. Впоследствии данная неправильная отчетность была использована районными акиматами при формировании и утверждении Планов управлений пастбищами", - говорится в сообщении.

На сегодня указанная статистика прокурорами приведена в соответствие, и реальная потребность общими пастбищами по области снижена в 3 раза, то есть с 2,1 миллиона до 652 тысячи гектаров.

Кроме того, по актам прокуроров акиматами региона начата работа по пересмотру всех ранее утвержденных аналогичных планов.