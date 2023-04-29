172 ребенка потерялись на концерте в Атырау

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Гала-концерт звёзд эстрады в Атырау посетили около 16 тысяч человек. За вечер родители потеряли в толпе 172 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Как уточнилив в ведомстве, гала-концерт состоялся 28 апреля.

"С 19:00 до 00:00 часов к полицейским, мобилизованным на площади, поступило 172 заявления о пропаже детей. Из них 125 — дети в возрасте от 14 до 18 лет и 47 детей в возрасте от полутора до 14 лет", — рассказали в ведомстве.

Все дети были найдены и благополучно переданы родителям.