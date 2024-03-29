172 человека эвакуировали из-за ожидаемого подтопления в селе области Абай

В ночь с 28 на 29 марта уровень воды на реке Аягоз в селе Тарбагатай достиг отметки 365 см, в связи с чем ожидается приток большой воды в город, передаёт BaigeNews со ссылкой на ДЧС области Абай.

"С целью обеспечения безопасности была начата организованная эвакуация 172 жителей из 43 частных домов. Временное пристанище для эвакуированных организовано в общежитии школы-интерната и детской спортивной школе. Большинство эвакуированных временно разместились у родственников", - говорится в сообщении.

Группа сил и средств главного управления по чрезвычайным ситуациям области Абай, состоящая из 18 человек и 2 единиц техники, была направлена из города Семей для оказания помощи.