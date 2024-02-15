17 участков дорог закрыты в Казахстане из-за непогоды
Сегодня, 19:51
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Сегодня, 19:51Сегодня, 19:51
115Фото: baigenews.kz/Жалгасбек Токтамысов
В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта на 17 участках дорог республиканского значения в 11 областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
Закрыты по два участка трасс в Абайской, Актюбинской и Туркестанской областях.
А также:
Алматинская область – 1 участок (84 км)
Восточно-Казахстанская область – 4 участка (298 км)
Жамбылская область – 1 участок (450 км)
Область Жетысу – 1 участок (100 км)
Костанайская область – 1 участок (83 км)
Кызылординская область – 1 участок (582 км)
Северо-Казахстанская область – 1 участок (163 км)
Область Улытау – 1 участок (115 км)
На дорогах республиканского значения задействовано 670 единиц техники и 1 479 человек.
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