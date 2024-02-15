17 участков дорог закрыты в Казахстане из-за непогоды

В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта на 17 участках дорог республиканского значения в 11 областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Закрыты по два участка трасс в Абайской, Актюбинской и Туркестанской областях.

А также:

Алматинская область – 1 участок (84 км)

Восточно-Казахстанская область – 4 участка (298 км)

Жамбылская область – 1 участок (450 км)

Область Жетысу – 1 участок (100 км)

Костанайская область – 1 участок (83 км)

Кызылординская область – 1 участок (582 км)

Северо-Казахстанская область – 1 участок (163 км)

Область Улытау – 1 участок (115 км)

На дорогах республиканского значения задействовано 670 единиц техники и 1 479 человек.