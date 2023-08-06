17 убитых краснокнижных джейранов изъяли у браконьера в Мангистау
Сегодня, 21:48
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Сегодня, 21:48Сегодня, 21:48
144Фото: Охотзоопром
В Мангистауской области задержаны браконьеры, убившие 17 представителей исчезающего вида животного — джейранов-каракуйрыков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу РГКП "Охотзоопром".
"5 августа 2023 года сотрудники "Охотзоопрома" совместно с сотрудниками ДП Мангистауской области выяснили, что местный житель в селе Кызылсай города Жанаозен содержал животных, запрещенных к хранению в доме. Во время обыска жилого дома в багажнике автомобиля марки Toyota Sequie обнаружены 17 туш краснокнижных животных, а также одно охотничье ружье, патроны, топор, ножи и семь аккумуляторов", — сообщили в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК.
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