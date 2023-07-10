17 тысяч сельских школьников бесплатно отдохнут в летних лагерях РК

Фото: BaigeNews.kz

17 тысяч сельских школьников бесплатно отдохнут в оздоровительных центрах Казахстана в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Это предусматривает программа "Жазғы жолдама", разработанная министерством просвещения и фондом "Қазақстан халқына". Проект нацелен охватить как можно больше ребят, проживающих в сельских населённых пунктах.

Путёвку на оздоровительный отдых получают активисты и отличники. В программе предусмотрены языковые курсы, творческие кружки, спортивные мероприятия.

"Лагерь рассчитан на 10 дней. Из них четыре дня – это выездные мероприятие. Мы хотим показать детям из сельских мест, что есть такой большой город – наша столица. Мы везём в ЭКСПО, Национальный музей, "Хан шатыр", "Байтерек" и, конечно, показываем кинотеатр. Плюс к этому у нас есть больше 20 кружков, которые делятся на творческие, на современные профессии, такие как IT-сфера, графический дизайн. В этом году мы специально открыли кружок бизнес-хаб, то есть мы учим детей быть бизнесменами", — говорит директор филиала детского лагеря Ерлан Абилда.

Управления образования в регионах Казахстана отобрали согласно критериям 30 лагерей с благоприятными условиями.

"Дети из сельской местности должны понимать, что география Казахстана намного больше, чем их село или район. И возможности коммуницировать с детьми регионов есть, дружить и развивать какие-то интересы общие", — говорит заместитель председателя правления фонда "Қазақстан халқына" Лаззат Чинкисбаева.