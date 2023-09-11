1,7 трлн тенге выделят на развитие моногородов в Казахстане

Утверждены комплексные планы социально-экономического развития городов Жанатас, Каратау и Риддер на 2023-2027 годы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный информационный ресурс премьер-министра Республики Казахстан.

Сообщается, что в Жанатасе на реализацию 75 мероприятий за счёт средств республиканского и местного бюджетов, а также других источников запланировано больше трёх миллиардов тенге. В Каратау - около 50 миллиардов тенге, это внебюджетные деньги.

"В Аркалыке после геологического изучения месторождений кластера Маятас планируют строительство горно-обогатительного комбината. Проект стоимостью 315 миллиардов тенге позволит создать 1200 рабочих мест. Комплексный план социально-экономического развития Аркалыка дополнен мероприятиями по развитию Амангельдинского и Джангельдинского районов Костанайской области", - сообщили в пресс-службе.

В Балхаше в результате реализации Комплексного плана ожидают увеличение индекса физического объема промышленного производства на 8,5%, доли обрабатывающей промышленности — не менее 90%, и 57 миллиардов тенге инвестиций в основной капитал. На порядок вырастут количество субъектов малого и среднего бизнеса, объемы их продукции и рабочие места. А после реконструкции аэропорта прогнозируют увеличение туристического потока и роста деловой активности в четыре раза. Снижение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ ожидается с 78,5 тысячи до 50,2 тысячи тонн до 2027 года.

В Степногорске нацелены на рост выпуска продукции с 71 миллиарда до 90 миллиардов тенге, а объема ВВП в сельском хозяйстве на 10%. Создадут 3500 новых рабочих мест. Медработников будут готовить в новом медицинском колледже. Проведут капитальный ремонт и техническое оснащение центральной городской больницы. Планируется также снизить износ сетей тепло-, электроснабжения и водоотведения. Комфортные условия для детей создадут за счет благоустройства 15 дворовых территорий.

Отмечается, что четкие цели по улучшению социально-экономического положения имеют уже 10 моногородов. Сейчас постановлением правительства утверждены комплексные планы социально-экономического развития городов Жанатас, Каратау и Риддер на 2023-2027 годы. Ранее кабмином были приняты комплексные планы по городам Алтай, Аркалык, Балхаш, Житикара, Лисаковск, Серебрянск и Степногорск.

Предусмотрена реализация 608 пунктов: строительство и ремонт объектов здравоохранения, образования, спорта, инженерной инфраструктуры, МСБ, АПК, закуп современного оборудования. Запланированы на эти цели 1,7 триллиона тенге.

Сообщается, что Министерством национальной экономики в целях применения комплексного подхода к развитию моногородов, а также для систематизации и реализации новых мер разрабатывается соответствующая Дорожная карта. В ней предусмотрены вопросы разработки Единого перечня мер господдержки моногородов, комплексных планов социально-экономического развития, создания индустриальных зон и территорий опережающего развития и другие.