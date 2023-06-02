17 миллионов звонков с подменных номеров заблокировали борцы с интернет-мошенничеством в РК

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Цифровая грамотность населения Казахстана не соответствуют темпам цифровизации в стране, поэтому так актуальны различные виды мошенничества в Интернете. Об этом заявил глава МВД Марат Ахметжанов на встрече с акимом Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

За последние пять число преступлений подобного рода возросло в 10 раз. В этом году уже совершено более 7 800 интернет-мошенничеств. Из них почти каждое пятое приходится на столицу.

"Это связано с активным использованием горожанами онлайн сервисов и банковских услуг. При этом меры безопасности и цифровая грамотность населения не соответствуют темпам цифровизации. Современные киберпреступления не имеют границ и постоянно видоизменяются. Мошенники звонят из-за рубежа и используют подменные абонентские номера. Поэтому поставили технический заслон с операторами связи. Заблокировано 17 миллионов звонков с подменных номеров", - сказал министр.

Ахметжанов отметил, что в столице создали группу CyberPol. Оснастили специалистов современным оборудованием и изменили подходы к раскрытию и расследованию преступлений, совершённых через Интернет.

"Обращения граждан по таким фактам принимаются по принципу "единого окна". Есть результаты. Только за пять месяцев по району Есиль зарегистрировано 864 преступления. Из них 308 раскрыты. В Астане и Костанае задержаны 18 участников ОПГ, организовавших колл-центр по выигрышу несуществующих автомашин. Они обманули 80 граждан. Ущерб составил 90 миллионов тенге. Также в столице задержан мошенник, который под предлогом интернет-торговли обманул 26 граждан. Ущерб превысил четыре миллиона тенге. В то же время большинство организаторов остаются за рубежом. Поэтому взаимодействуем с зарубежными коллегами. Предстоит присоединение к Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях. Это позволит оперативно обмениваться информацией с правоохранительными органами и интернет-провайдерами 66 стран", - добавил глава МВД.

По его словам, наряду с этим планируется создание единой координирующей структуры для выявления новых видов киберпреступлений; интеграция баз данных с банками для пресечения незаконных операций, введение ответственности: операторов сотовой связи для ограничения бесконтрольной продажи абонентских номеров, дропперов, за передачу банковских карт для использования в преступных целях.