17-летний водитель насмерть сбил ребёнка в Актюбинской области

Несовершеннолетний водитель совершил смертельный наезд в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"2 августа примерно в 21:30 часов в селе Сарыжар Мартукского района 17-летний водитель автомашины ВАЗ-21140, двигаясь по улице Айтеке би, допустил наезд на 28-летнего пешехода и двух несовершеннолетних, которые переходили проезжую часть дороги", - сообщили в полиции.