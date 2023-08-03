  • 3 Августа, 13:23
  • BAIGENEWS

17-летний водитель насмерть сбил ребёнка в Актюбинской области

Сегодня, 12:40
106
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polisia.kz Сегодня, 12:40
106
Сегодня, 12:40
106
Фото: polisia.kz

Несовершеннолетний водитель совершил смертельный наезд в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"2 августа примерно в 21:30 часов в селе Сарыжар Мартукского района 17-летний водитель автомашины ВАЗ-21140, двигаясь по улице Айтеке би, допустил наезд на 28-летнего пешехода и двух несовершеннолетних, которые переходили проезжую часть дороги", - сообщили в полиции. 

В результате ДТП трёхлетний ребенок скончался в карете скорой помощи, двое других пешеходов госпитализированы в больницу Актобе.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК. 

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