17-летний водитель насмерть сбил ребёнка в Актюбинской области
Сегодня, 12:40
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Сегодня, 12:40Сегодня, 12:40
106
106Фото: polisia.kz
Несовершеннолетний водитель совершил смертельный наезд в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.
"2 августа примерно в 21:30 часов в селе Сарыжар Мартукского района 17-летний водитель автомашины ВАЗ-21140, двигаясь по улице Айтеке би, допустил наезд на 28-летнего пешехода и двух несовершеннолетних, которые переходили проезжую часть дороги", - сообщили в полиции.
В результате ДТП трёхлетний ребенок скончался в карете скорой помощи, двое других пешеходов госпитализированы в больницу Актобе.
По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК.
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