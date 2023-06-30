17-летний мошенник на миллионы развёл пенсионеров в Петропавловске

Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухатов

17-летний житель Петропавловска попался на том, что выманивал у доверчивых пенсионеров деньги. Он сообщал пожилым людям о том, что их родственники якобы стали виновниками ДТП, и за вознаграждение им можно помочь избежать наказания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Так он обманул 76-летняя жительницу города. По версии мошенника, её дочь совершила ДТП из-за которого беременная женщина находится при смерти. Парень вызывал доверие, так как представлялся сотрудником полиции. С его слов, родственники якобы пострадавшей в аварии женщины согласны не писать заявления, если получат крупную сумму денег. Потрясённая пенсионерка согласилась и передала прибывшему на адрес курьеру все свои сбережения — 5,5 миллиона тенге.

Обман выяснился, когда дочь пенсионерки вернулась домой, и узнав о произошедшем, обратилась в полицию.

По версии следователей курьер мог быть причастен ещё к двум таким же фактам мошенничества в Петропавловске. Его задержали по "горячим" следам, похищенные деньги вернули обманутой пенсионерке.

"В силу несовершеннолетнего возраста 17-летний житель Петропавловска отпущен под поручительство родителей. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК - "Мошенничество", - . рассказал начальник управления полиции Петропавловска департамента полиции СКО Ербол Тайбеков.

В полиции обратили внимание на то, что мошенники стали чаще использовать такую схему обмана. Поэтому людей просят сохранять бдительность, не поддаваться психологическому давлению злоумышленников. В аналогичной ситуации советуют прервать разговор, связаться с родственниками, на которых ссылаются мошенники, обратиться на канал "102", чтобы убедиться в отсутствии факта ДТП.