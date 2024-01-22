17 человек выгнали с январского ЕНТ за нарушение правил

Промежуточные итоги январского ЕНТ подвели в министерстве науки и высшего образования. Тестирование за неделю успели сдать около 15 тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz.

67 процентов абитуриентов сделали это на казахском языке, 32,9 процента – на русском, 13 человек – на английском языке.

Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали около 67 процентов абитуриентов. Средний балл составил 59, максимальный – 133.

"Завершилась первая неделя проведения январского ЕНТ, которое продлится до 10 февраля. Всего на участие в тестировании принято 136 тысяч заявлений. На данный момент наибольшее количество тестируемых, то есть 19 процентов сдали комбинацию предметов "Математика-Физика". 14 процентов сдающих выбрали комбинацию "Биология-Химия". Наименьшее предпочтение отдаётся комбинации "Химия-Физика", её сдали 22 человека", - отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Возможности сдать тестирование из-за попытки пронести смартфоны, шпаргалки и другие запрещённые предметы лишились 12 абитуриентов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий удалены пять человек, их результаты аннулированы. Подставных лиц не было.