17 букмекерских контор добровольно сдали лицензии в Казахстане

Министерство туризма и спорта провело разъяснительные работы, в результате - 17 букмекерских контор добровольно сдали свои лицензии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

По информации министерства, в результате разъяснительных работ Министерства туризма и спорта РК 17 букмекерских контор добровольно сдали свои лицензии.

Сообщается также, что в этом году в суды были направлены 14 исковых требований, по итогам рассмотрения которых деятельность прекратили шесть букмекерских контор, пять тотализаторов и один зал игровых автоматов. В настоящее время идет работа по аннулированию лицензий двух букмекеров.

"Министерство активно борется с недобросовестными субъектами игорного бизнеса. В настоящий момент идет работа по законопроекту, предусматривающему усиление регулирования игорного бизнеса и ужесточение ответственности за нарушение соответствующих норм. В рамках законопроекта разработаны 55 поправок, включающие 16 новых регуляторных инструментов, по которым идет процесс согласования с другими министерствами и проводится анализ регуляторного воздействия", – отметил вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев.

Отмечается, что с начала 2023 года добровольно прекратили деятельность шесть букмекеров.