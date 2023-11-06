17 браконьеров осудили в Алматинской области за год
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За браконьерство в Алматинской области за последний год было осуждено 17 человек, взыскано 20 миллионов тенге, наложено штрафов на 15 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Алматинской области.
"В ходе рейда были установлены отдыхающие граждане у которых обнаружены ружья. На момент проверки были установлены нарушения, по результатам которого были составлены административные протокола в порядке статей 382 КоАП РК.
Отдыхающим была проведена разъяснительная работа об ответственности за незаконную рыбалку и охоту", - говорится в сообщении ведомства.
По информации облпрокуратуры, за последний год за браконьерство осуждено 17 лиц, взыскано 20 миллионов тенге ущерба в пользу государства, конфискованы лодки и инструменты, наложены административные штрафы в размере 15 миллионов тенге.
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