1,6 миллиарда тенге заработала ОПГ на продаже несуществующего мяса в Костанайской области

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В Костанайской области ОПГ оформляла фиктивные сделки по продаже мяса ради получения субсидий от государства. Членам группировки удалось похитить 1,6 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

По данным следствия, преступная группа во главе с директором крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия, работала с 2022 года по настоящее время. В ОПГ также входили его подчинённые, руководители крестьянских хозяйств, ветеринарные врачи и должностные лица. Им удалось вовлечь в преступную деятельность более 50 крестьянских хозяйств.

"Преступная схема заключалась в сдаче крестьянскими хозяйствами на перерабатывающий завод несуществующей продукции, а также продукции с завышенным весом, за что получались субсидии, которые делились между участниками преступной группы. На текущий день зарегистрировано семнадцать уголовных дел, по фактам хищения путём мошенничества, создания и руководства организованной преступной группы. У членов группы обнаружено в банковских ячейках и на счетах денежные средства в иностранной и национальной валюте на сумму свыше трёх миллионов долларов США", - говорится в сообщении АФМ.

В ходе предварительного следствия руководители крестьянских хозяйств дали признательные показания и добровольно вернули в бюджет более 62 миллионов тенге.

Под стражу взяты пять активных членов ОПГ.

Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается.